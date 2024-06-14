وجهة مفاجئة لبلعيد

بعد أن كان قريبا من الأهلي المصري، أكدت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن وجهة المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، ستكون الدوري البلجيكي.

وحسب الصحفي المختص في سوق انتقالات اللاعبين، سانتي أونا، فإن نادي سانت ترويدن البلجيكي توصل على اتفاق مبدئي مع نادي اتحاد الجزائر من أجل ضم صاحب الـ25 عاما.

ووفق ذات المصدر، فإن قيمة الصفقة هي 500 ألف يورو إضافة إلى استفادة نادي "سوسطارة" من نسبة مئوية في حالة بيع اللاعب إلى نادي آخر مستقبلا.

وكشف سانتي أونا أن إجراء الفحوص الطبية سيكون الأسبوع المقبل، مضيفا أن اللاعب السابق لـ"النصرية" رفض عرض الأهلي المصري وعروض أخرى قادمة من السعودية.