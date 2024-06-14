نجم بن عكنون يعود للرابطة الثانية

تم، اليوم الجمعة، التعرف على هوية النازل الثاني إلى الرابطة الثانية بعد إجراء مقابلات الجولة الـ30 والأخيرة من المحترف الأول.

واحتضن ملعب زكريا المجدوب بالبيض "نهائي البقاء" بين المولودية المحلية والضيف نجم بن عكنون، حيث كان العاصميون بحاجة لتحقيق الفوز من أجل النجاة من مقصلة السقوط في حين يكفي التعادل فرسان الهضاب للتواجد في قسم الكبار للموسم الثالث على التوالي.

ودخل أصحاب الأرض بقوة مدعمين بالآلاف من أنصارهم إلى أن جاءت الدقيقة 29 عندما افتتح كمال بلميلود باب التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وهو ما صعب مهمة زملاء القائد عبد الرحمن حشود أكثر.

ورغم بعض المحاولات من الزوار إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى إعلان الحكم الدولي مصطفى غربال نهاية المواجهة بفوز مستحق لممثل الكرة في جنوب البلاد وسط فرحة عارمة للجمهور.

واحتل نجم بن عكنون المركز الخامس عشر وما قبل الأخير بمجموع 32 نقطة، ليرافق بذلك اتحاد سوف صاحب المركز السادس عشر والأخير برصيد 7 نقاط بعد موسم واحد في قسم الرابطة الأولى.