Les pèlerins sur le mont Arafat

Les pèlerins se sont dirigés vers le mont Arafat à l'aube de ce samedi pour accomplir le rite le plus important du Hadj, qui est wakfat Arafat, après l’arrivée des groupes de pèlerins à Mina pour passer le jour de Tarwiyah.

Les pèlerins ont passé le jour de Tarwiyah à Mina et y ont passé la nuit. A l'aube les pèlerins venus de différents pays du monde se sont dirigés pour accomplir le rite le plus important du Hadj, qui est wakfat rafat, vêtus de leurs vêtements blancs, dans l'un des plus grands rassemblements humains, puis se sont dirigés vers Muzdalifah après le coucher du soleil pour y passer la nuit. Ils retourneront ensuite à Mina le matin du dixième jour pour jeter les pierres à Jamrat al-Aqabah, faire le sacrifice, se raser ou se couper les cheveux, puis se diriger vers La Mecque pour accomplir le Tawaf al-Ifadah.

Les pèlerins passent les trois jours de Tachriq (11, 12 et 13 Dhul-Hijjah) à Mina pour jeter les trois Jamrat, commençant par Jamrat al-Aqabah al-Sughra, puis al-Wusta, puis al-Kubra. Ceux qui sont pressés parmi les pèlerins peuvent réduire ces jours à seulement deux, après quoi ils se dirigent vers La Mecque pour effectuer le Tawaf al-Wada (le Tawaf d'adieu).