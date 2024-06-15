تحديد موعد اجتماع المكتب الفدرالي

يعقد المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اجتماعه الشهري يوم الخميس 27 جوان بمقر "الفاف" بدالي إبراهيم وسيكون مخصصا بشكل كبير لتقييم الموسم الكروي بكل ما حمله من نقائص وسلبيات خاصة فيما تعلق بأداء التحكيم وتنامي مظاهر العنف والشغب.

وبإجراء مباريات الجولة الـ 30 من بطولة المحترف الأول، انتهى الموسم الكروي 2023/2024 في مختلف الأقسام لتبقى فقط مباراة نهائي كأس الجزائر بين البطل مولودية الجزائر ونائبه شباب بلوزداد والذي يبقى الثابت فيه هو ملعب 5 جويلية لاستقباله (أغلق منذ فترة تحسبا لهذا الحدث الرياضي) والمتغير هو تاريخ هذا النهائي الاستثنائي.

وكان أكثر من مصدر قد أكد أن تاريخ 22 جوان موعدا لهذا النهائي لكن كل المؤشرات توحي (قبل أسبوع عن الموعد) بأن ذلك لن يكون ممكنا ومنها عدم إجراء أي اجتماع تنسيقي أمني تحسبا لهذا العرس الكروي الهام.

وتقول آخر الأخبار بأن تاريخ 29 جوان المقبل بات الأقرب.