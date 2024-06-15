برنامج خاص للمناطق المعرضة لشح المياه

أعلن وزير الري اليوم من تيارت، عن إطلاق برنامج استعجالي خاص لفائدة كل المناطق والبلديات على المستوى الوطني المعرضة لشح المياه، يفوق غلافه المالي 27 مليار دينار.

وأبرز الوزير طه دربال في تصريح صحفي على هامش وضعه حيز الخدمة لمشروع تدعيم تزويد ساكنة مدينة تيارت بالمياه الشروب من الشط الشرقي، أن "السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية أقرت تخصيص غلاف مالي لتمويل برنامج استعجالي خاص بالمناطق المتضررة من الشح المائي".

لفت الوزير إلى أن هذا المبلغ الضخم المرصود للبرنامج الخاص "يترجم الإرادة الحقيقية والسياسية والنهج الذي تنتهجه السلطات العمومية من أجل أن تبرز مجهوداتها اتجاه المواطن لتحسين الخدمة العمومية للمياه ومشاريع أخرى". ووصف القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية للتكفل بمشكل التزود بالمياه الصالحة للشرب لسكان تيارت أو على المستوى الوطني ب " الصارم الذي يترجم الأهمية والمكانة التي يوليها لراحة المواطن".