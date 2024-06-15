عيد الأضحى.. تطبيق "نظيف" للتبليغ عن تراكم النفايات

دعت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، اليوم السبت في بيان لها، إلى استخدام تطبيق الهاتف النقال "نظيف" المخصص للتبليغ عن تراكم النفايات والمفرغات العشوائية، وذلك خلال أيام عيد الأضحى التي تشهد عادة كمية كبيرة من النفايات.

وفي بيانها، أكدت الوزارة أهمية الاستعانة بهذا التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للنفايات (مؤسسة تحت وصاية وزارة البيئة والطاقات المتجددة) للإخطار بأي مشكلة في عملية جمع النفايات، وبالنقاط السوداء والمفرغات العشوائية، وهو الأمر الذي سيساهم في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

كما حثت على ضرورة احترام قواعد إدارة النفايات من خلال جمعها في الحاويات، مؤكدة أيضا على أهمية وضع بقايا الأضاحي ومخلفاتها في الاماكن المخصصة لها، وتفادي خلطها مع النفايات الأخرى، إضافة إلى الالتزام برميها قبل مرور شاحنات نقل النفايات لتسهيل عملية جمعها على عمال النظافة، حسب البيان.

أما بالنسبة لجلود الأضاحي، دعت إلى تمليحها نظرا لما تكتسيه هذه الممارسة التقليدية من أهمية لاسيما في تقليل الروائح الكريهة، والحفاظ على جودة الجلود قصد التمكن من استخدامها لاحقا بعد نقلها إلى المنشآت المعالجة لاسترجاعها وتثمينها في الصناعات الجلدية وغيرها.

وبخصوص عملية النحر، أوصت الوزارة في البيان بالتعامل الحذر مع الأضحية واحترام التدابير الصحية الشخصية كغسل اليدين بعد أي تلامس مع الحيوانات أو النفايات، مع تجنب عملية النحر العشوائي في الأحياء والأماكن العمومية، لما يشكله ذلك من ضرر على المحيط والمجتمع، داعية المواطنين إلى القيام بالنحر على مستوى المذابح العمومية المصرح بها.

ومن الضروري أيضا تنظيف مواقع النحر بعناية للتخلص من أي بقايا، والحفاظ على ظروف النظافة المثلى وذلك تجنبا لنقل الأمراض والأوبئة، تؤكد وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

من جهة أخرى، وللتحسيس بضرورة الحفاظ على البيئة خلال أيام عيد الأضحى، سطرت الوزارة برنامجا تحسيسيا توعويا مسبقا موجها لمختلف شرائح المجتمع، وعلى أوسع نطاق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مع التنسيق أيضا مع مختلف المؤسسات الإعلامية المكتوبة، المسموعة والمرئية.

ويشمل هذا البرنامج تنظيم خرجات ميدانية من أجل التحسيس الجواري حول كيفية التخلص من مخلفات الأضاحي، مع التقيد بقواعد النظافة، وهذا بمشاركة جمعيات المجتمع المدني ومختلف الهيئات، فضلا عن توزيع ونشر ملصقات ومطويات توعوية حول التدابير والإجراءات الواجب اتباعها.

وعلاوة على دعوة الأئمة إلى تنظيم دروس دينية ومواعظ داخل المساجد للحث على الحفاظ على البيئة، نظمت الوزارة في الإطار ذاته حملات تنظيف بالتنسيق مع لجان الأحياء، والجمعيات والكشافة الإسلامية عبر مختلف ربوع البلاد.

كما وجهت الوزارة في هذا السياق مختلف مؤسساتها تحت الوصاية ومديريات البيئة المتواجدة عبر مختلف الولايات من اجل اتخاذ كل الاجراءات الضرورية واللازمة لسير الحسن لهذه المناسبة الدينية، يضيف البيان.