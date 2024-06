Equipe de France: Appel à faire barrage au Rassemblement National

Avec des prévisions d'une large victoire de l'extrême droite aux élections législatives françaises prévues pour la fin de ce mois de juin, les voix s'élèvent de plus en plus au sein de la société appelant à ne pas voter pour le parti "Rassemblement National" jugé raciste.

Interrogé sur les évolutions politiques en France, suite à la nouvelle situation issue des élections européennes, l'attaquant Marcus Thuram a déclaré : "Nous devons nous battre tous les jours pour que le Rassemblement National ne gagne pas."

L'attaquant de l’"Inter Milan" a affirmé que "la situation est très triste, très dangereuse. J'ai appris cela (la victoire du Rassemblement National aux élections européennes) après le match contre le Canada (dimanche dernier). Nous étions tous un peu choqués dans les vestiaires. Il faut dire à tout le monde d'aller voter, et nous devons nous battre tous les jours pour que le Rassemblement National ne gagne pas", a rapporté "Radio Monte Carlo".

Interrogé sur l'intérêt de l'équipe de France qui participe à l'Euro 2024 pour la montée de l'extrême droite, le fils de l'ancien défenseur de l'équipe nationale Lilian Thuram a répondu : "J'espère que tout le monde partage mon avis. Il ne suffit pas de dire qu'il faut aller voter, il faut expliquer comment nous en sommes arrivés là". Avant d’ajouter : "Je ne pense pas que ce soit très compliqué d'exprimer cela... cela vient de mon éducation. Je sais que beaucoup de gens me suivent sur les réseaux sociaux, je suis obligé de faire passer certains messages".

Thuram, dont le père est originaire de la Guadeloupe dans les Caraïbes, a poursuivi : "Je n'ai aucun doute sur le fait que tout le monde partage ma vision. Nous sommes dans un pays libre, chacun doit faire ce qu'il estime juste. Je respecte la volonté de chacun. Je n'ai aucun doute sur le fait que tout le monde pense comme moi dans l'équipe de France. Je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit à dire quelque chose même s'il le pense. Grâce à mon père, je gère cette situation suffisamment bien pour pouvoir en parler." Il a expliqué que lorsqu'il regarde la télévision en Italie, où il réside, "je ressens que tout est préparé pour la montée du Rassemblement National".