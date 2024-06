Participation remarquable du président Tebboune au Sommet du G7

La participation remarquable du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, trois jours durant, au Sommet du G7 à Bari (Italie), reflète la place qu'occupe désormais l'Algérie dans la cour des grands à l'échelle mondiale, grâce à la politique diplomatique dont les contours ont été définis par le président de la République dès son élection à la tête du pays, aux principes sur lesquels repose cette politique pour se poser en acteur puissant dans le règlement des crises et aux efforts soutenus en faveur de la paix et de la sécurité internationales.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'invitation de la présidente du Conseil des ministres de l'Italie, pays hôte, au président de la République à prendre part à ce Sommet pour discuter de plusieurs dossiers, dans lesquels l'Algérie est un acteur clé. Ce rôle traduit le retour de l'Algérie sur la scène internationale à travers une politique diplomatique pondérée et réaliste, outre son poids régional et la grande dynamique enregistrée depuis le début de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a attiré les regards du monde entier.

Cette participation a été marquée par une activité intense du président de la République, qui a eu des rencontres et des entretiens avec les dirigeants de grands pays du monde, les chefs d'Etat de pays frères et amis et des responsables d'organisations continentales, régionales et internationales.

De plus, cette position s'inscrit en droite ligne avec la doctrine de la diplomatie algérienne, qui a toujours porté la voix des pays vulnérables et de ceux qui sont sous le joug et la tyrannie du colonialisme, prenant fait et cause pour eux dans les fora internationaux.

La participation remarquable du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Sommet de Bari, qui a capté l'attention des observateurs aux plans national et international, a été marquée également par un suivi médiatique de qualité.