بونجاح يقرر البقاء في الدوري القطري

أكدت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن اللاعب الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، قرر الاستمرار في الدوري القطري، وبات قريبا من الانتقال لنادي الشمال.

ووفق حساب "سبورت زون" المتخصص فإن ابن الباهية اجتاز الفحص الطبي تمهيدا لترسيم صفقة انضمامه إلى النادي الناشط في دوري نجوم قطر.

وتعتبر هذه الوجهة مفاجئة باعتبار أن صاحب الـ32 سنة صرح لقناة "بي إن سبورت" سابقا أنه قريب من الدوري السعودي، حيث ربطت عدة تقارير إعلامية اسمه بنادي الشباب.

وكان نادي السد أعلن رحيل بونجاح عن صفوفه عقب نهاية الموسم الماضي، بعد شراكة ناجحة بين الطرفين.

وأنهى نادي الشمال الموسم في المرتبة التاسعة في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 25 نقطة من 6 انتصارات، 7 تعادلات و9 هزائم.