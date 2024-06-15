المنتخب الإسباني يحسم القمة

فاز منتخب إسبانيا على نظيره الكرواتي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت الملعب الأولمبي بألمانيا، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة يورو 2024، ليحصد الماتادور أول 3 نقاط في المجموعة الثانية ويتصدر الترتيب.

سيطر المنتخب الإسباني على مجريات الأمور منذ بداية اللقاء، ومع مرور الوقت بدا منتخب كرواتيا ينشط ويبادل الماتادور المحاولات الهجومية.

وفي الدقيقة 29 نجح ألفارو موراتا في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإسباني، وفي الدقيقة 32 أضاف فابيان رويز الهدف الثاني للماتادور.

وحاول منتخب كرواتيا تقليص الفارق في الوقت المتبقي لكن كارفخال سجل الهدف الثالث للماتادور في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بثلاثية دون مقابل.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات الأمور في حين سعى حاول منتخب كرواتيا تقليص الفارق للعودة إلى المباراة، وأهدر بيتكوفيتش ركلة جزاء للمنتخب الكرواتي، قبل أن تصل الكرة إليه مجدداً ويسجل، إلا أن تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بفوز الماتادور بثلاثية دون رد.