ڨالمة: وفاة ثانية في حادث انفجار الغاز

توفيت مساء اليوم السبت بمستشفى ابن سيناء "كاروبي" بعنابة الضحية الثانية في حادث التسرب للغاز المتبوع بانفجار وحريق داخل منزل بحي محمد شنيشن بمدينة قالمة. الحادث الذي وقع منتصف ليلة الثلاثاء و30 دقيقة، الذي تسبب في مقتل طفلة في الـ16 من العمر، وإصابة شقيقتها 25 سنة وشقيقها 27 سنة بحروق خطيرة، اقتضت تحويلهما من مستشفى الحكم عقبي بقالمة إلى مستشفى ابن سيناء الجامعي بعنابة، في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي.

وذكرت مصادر من محيط العائلة ضحية الحادث، أن المصابين المحولين إلى مستشفى عنابة، ظلا يعانيان في اقتناء بعض الدراهم الخاصة بالحروق وحتى الحفاظات، كونهما يتيمين ومن عائلة فقيرة، حيث تبخرت وعود سلطات ولاية قالمة بالتكفل بهما، كما أنه لحد اللحظة، لم يتكفل بالضحايا من حيث الإسكان حيث يظلون داخل خيمة.