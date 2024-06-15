رقم قياسي جديد في اليورو

بدأت مباراة ألبانيا وإيطاليا مساء السبت برقم قياسي جديد، حيث تم تسجيل أسرع هدف في تاريخ بطولة أوروبا بعد مرور 22 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

ففي اللحظات الأولى من اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، تسبب الظهير الأيسر لمنتخب إيطاليا فيدريكو ديماركو في الهدف السريع، بعدما نفذ رمية التماس دون دقة كافية فقطعها اللاعب الألباني بايرامي ووضعها صاروخية في الشباك الإيطالية.

وبات هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ بطولة أوروبا، ليكسر رقم اللاعب الروسي ديمتري كيريتشينكو الذي سجله عام 2004.

وأحرز كيريتشينكو هدفه في مرمى اليونان بعد دقيقة و7 ثواني، قبل أن يخطف منه بايرامي هذا اللقب بهدف جاء بعد 22 ثانية فقط.