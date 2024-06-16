يورو 2024.. هولندا تقلب الطاولة على بولونيا

فاز المنتخب الهولندي لكرة القدم على نظيره البولوني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب فولكسبار, لحساب مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس أوروبا-2024, المقامة حاليا في ألمانيا وتستمر حتى 14 من يوليو المقبل.

أحرز هدفي المنتخب الهولندي كل من كودي قاكبو وفاوت فيخهورست في الدقيقتين (29 و83), بينما سجل أدم بوكسا هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة (16).

جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور, وإن كانت هجمات المنتخب الهولندي أكثر خطورة على مرمى منافسه في أغلب فترات اللقاء.

ونجح منتخب هولندا في تدارك البداية المخيبة واستقباله هدف مبكر بعد مرور 16 دقيقة فقط, عبر ضربة رأس من البولوني آدم بوكسا استقبلها من ركنية من زميله بيوتر زيلينسكي قائد الفريق.

وعاد المنتخب الهولندي لأجواء اللقاء سريعا وأدرك التعادل, من تسديدة قوية للاعب كودي قاكبو والتي غير مدافع بولونيا مسارها إلى الشباك, قبل أن يحرز هدفا ثانيا وثمينا من أول لمسة للاعب البديل فاوت فيخهورست عقب نزوله مباشرة إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وحصد المنتخب الهولندي أولى ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة الأوروبية, بينما بقي رصيد بولونيا خاليا من النقاط, في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فرنسا والنمسا اللذين سيلتقيان غدا الاثنين, في إطار مباريات الجولة الأولى.