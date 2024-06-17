هذا عدد جلود الأضاحي المنتظر جمعها

سجلت كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين تجاوبا للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى مع الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي التي تشرف عليها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وأوضحت الخبيرة بهذه الهيئة الدكتورة هدى سميرة جعفري، في تصريح نقلته الإذاعية الوطنية، هذا الإثنين أنّ هذه الحملة الوطنية لقيت استجابة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى حيث تم لحد الآن جمع 300 جلدا على مستوى بلدية برج البحري منهم 60 جلد سليم.

وأشارت المتحدثة إلى أن حملة جمع جلود الأضاحي ستستمر إلى بعد عيد الأضحى المبارك مضيفة أنه بعد جمع مليون و200 الف من جلود الأضاحي خلال سنة 2023 يرتقب هذه السنة الوصول إلى 3 ملايين.

كما أكدت الدكتورة سميرة جعفري على أهمية حملة جمع جلود الأضاحي سواء في مجال البيئة وفي مجال حماية الصحة العمومية كون رمي جلود الأضاحي في الشارع يؤدي إلى انتشار الأمراض والأهم من كل ذلك – تضيف المتحدثة - تساهم هذه العملية في صناعة الجلود والنسيج في بلادنا.