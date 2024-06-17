البويرة: 5 جرحى في حادث مرور

خلف حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين باقليم بلدية الهاشمية ب18 كلم جنوب مقر ولاية البويرة وقع مساء اليوم في إصابة 5 أشخاص اسعفوا ونقلوا نحو مستشفى سور الغزلان.

وحسب بيان خلية الاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت اسعافاتنا على الساعة 18سا47د ممثلة في الوحدة الثانوية الهاشمية مدعمة بالمركز المتقدم سور الغزلان من أجل حادث مرور على مستوى القرية الفلاحية اولاد السعدي بلدية الهاشمية

وكشف ذات البيان ان الحادث يتمثل في إصطدام بين سيارتين.

وأضيف أنه خلف الحادث 05جرحى تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى سور الغزلان.