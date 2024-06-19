الجزائر تتوّج بجائزة "لبيّتم" للتميز في خدمة الحجاج

ظفرت الجزائر، أمس الثلاثاء، بمكة المكرمة، بالجائزة الأولى للتميّز "لبيتم" في فئة مكاتب شؤون حجاج الدول، وذلك في مجال تأطير عملية الحج للموسم الحالي 1445 هـ.

وتوجت الجزائر بالجائزة، خلال مراسم اختتام موسم الحج لهذا العام، بحضور وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، صالح بوطرفة.

ومن جهته، قال الوزير بلمهدي في تصريح صحفي عقب تسلمه الجائزة، "ها هي جهود الجزائر في مجال تأطير عملية الحج تتوج بجائزة كبيرة وهي جائزة "لبيتم" وهي إضافة جديدة لإنجازات بلادنا".

وأردف بلمهدي "نحن بحمد الله تعالى ضمن البعثات المتقدمة خاصة في المجال الذي نلنا فيه الجائزة، فهنيئا لكل إخواني الذين ساهموا في هذا الإنجاز وهذه الجهود المباركة ولكل القطاعات العاملة معنا في التحضير لعملية الحج ولكل أعضاء بعثة مكتب شؤون حجاج الجزائر، فهنيئا لنا وإن شاء الله مزيدا من التألق والعمل المتميز".

وأكد الوزير أن البعثة الجزائرية ستطور عملها في الموسم القادم "الذي بدأنا العمل له من اليوم إن شاء الله"، يقول الوزير.