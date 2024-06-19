جمعية التجار تدعو إلى استئناف النشاطات التجارية

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، جميع التجار وأصحاب الخدمات والمتعاملين الاقتصاديين إلى العودة إلى نشاطاتهم وفتح محلاتهم، ابتداء من اليوم الأربعاء، مع نهاية أيام العطلة الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وعبرت الجمعية، في بيان لها، نشرته أمس الثلاثاء، عن ارتياحها لالتزام التجار والمتعاملين الاقتصاديين ببرامج المداومة التي "بلغت نسبة الاستجابة لها في الكثير من بلديات الوطن 100 بالمائة"، مؤكدة أن "عددا كبيرا من التجار ضمنوا الخدمة خلال أيام العيد تطوعا دون أن يكونوا مسجلين على قوائم المداومة".

وإذ شكرت الجمعية، جميع المداومين الذين التزموا ببرنامج المداومة خلال العيد، طمأنت التجار بأن "أسواق الجملة وشبكات التموين تعمل حسب البرنامج العادي على مستوى جميع ولايات الوطن".

كما أكدت جمعية التجار، أن برامج المداومة الخاصة بأيام عيد الأضحى المبارك، التي أعدتها مصالح وزارة التجارة و ترقية الصادرات عبر ولايات الوطن، عرفت "استجابة واسعة من طرف المتعاملين التجاريين والاقتصاديين وشملت جميع النشاطات التي تضمن التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع (المخابز، اللحوم، الخضر والفواكه، المواد الغذائية العامة، مصانع تحويل الحليب، المطاحن، المياه المعدنية، وكذا بعض الخدمات مثل المقاهي والمطاعم)".