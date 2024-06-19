اتهامات أممية جديدة لمجرمي تل أبيب

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية "ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة، وفق وكالة "رويترز".

وفي تقرير يخص ست هجمات إسرائيلية، أسفرت عن استشهاد عدد كبير ووقوع إصابات، وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية "ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم".

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب، أو على الأقل تُقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد، انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".

وكان نفس المسؤول الحقوقي الأممي وصف أمس الأوضاع في غزة بأنها "موت ومعاناة لا يمكن أن يقبل بهما ضمير".

وخلفت الاعتداءات الجوية والبرية الإسرائيليية على غزة ، استشهاد أكثر من 37400 فلسطيني في قطاع غزة، حسب سلطاته الصحية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن قتل المدنيين، خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربع رهائن، "قد يصل إلى حد جريمة حرب".