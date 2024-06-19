ألبانيا تعقد وضعية كرواتيا

فرض المنتخب الألباني التعادل على نظيره الكرواتي 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أمم أوروبا.

وسجل المنتخب الألباني هدف التقدم عن طريق كازيم لاسي في الدقيقة 11، في حين سجلت كرواتيا هدف التعادل عن طريق أندريج كراماريتش في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 76 سجل كلاوس غجاسولا هدف بالخطأ في مرماه لصالح كرواتيا، في حين سجلت ألبانيا هدف التعادل في الدقيقة 90+5 عن طريق كلاوس غجاسولا.

ورفع كلا المنتخبين رصيدهما إلى نقطة واحدة في المجموعة الثانية، في حين ستواجه إسبانيا نظيرتها إيطاليا في نفس المجموعة، علماً أن كلا المنتخبين لديهما 3 نقاط.

وسيكون المنتخب الكرواتي، ثالث كأس العالم 2022، مطالبا بتحقيق الفوز في المقابلة الأخيرة ضد نظيره الإيطالي إذا أراد تجنب الخروج من دور المجموعات.