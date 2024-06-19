مؤشرات صيف ساخن بالنعامة

تجتاح ولاية النعامة منذ السبت الماضي زوابع رملية هوجاء ما زالت مستمرة إلى هذا اليوم ما سبب متاعب للمواطنين ومستعملي الطرق الوطنية العابرة للولاية خاصة بالطريق الوطني رقم 6 في نقاطه السوداء بمنطقتي تويفزة بالمشرية ومقطع دلي بالعين الصفراء والطريق الوطني رقم 22 في اتجاه ولايتي تلمسان وبلعباس، وقد جاءت هذه الزوابع مصحوبة بموجة حر شديدة ورياح ساخنة في ظل الحديث عن الانقطاعات والتذبذب في توزيع مياه الشرب عبر بعض الأحياء وكلها مؤشرات تثير المخاوف من صيف صعب بالنعامة سيعانيه المواطنون في انتظار ما تحمله الأيام القادمة لعلها تأتي بالانفراج وتعيد الأمل للسكان.