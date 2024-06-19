آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

مؤشرات صيف ساخن بالنعامة

19 جوان 2024 ()
+ -

تجتاح ولاية النعامة منذ السبت الماضي زوابع رملية هوجاء ما زالت مستمرة إلى هذا اليوم ما سبب متاعب للمواطنين ومستعملي الطرق الوطنية العابرة للولاية خاصة بالطريق الوطني رقم 6 في نقاطه السوداء بمنطقتي تويفزة بالمشرية ومقطع دلي بالعين الصفراء والطريق الوطني رقم 22 في اتجاه ولايتي تلمسان وبلعباس، وقد جاءت هذه الزوابع مصحوبة بموجة حر شديدة ورياح ساخنة في ظل الحديث عن الانقطاعات والتذبذب في توزيع مياه الشرب عبر بعض الأحياء وكلها مؤشرات تثير المخاوف من صيف صعب بالنعامة سيعانيه المواطنون في انتظار ما تحمله الأيام القادمة لعلها تأتي بالانفراج وتعيد الأمل للسكان.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    إمام المسجد الحرام يثير الجدل

    12480 قراءة
  • 3

    "البيام": هذا ما أظهره التصحيح الأول

    10115 قراءة
  • 4

    توظيف أساتذة اللغة العربية في فرنسا

    8930 قراءة
  • 5

    إعفاء هؤلاء الشباب من الخدمة الوطنية

    8376 قراءة