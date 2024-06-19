ڨالمة: سلسلة انقطاعات للكهرباء بعدة بلديات

تعيش العديد من بلديات ولاية قالمة، منذ أمس الثلاثاء وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، سلسلة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، التي تزامنت مع موجة حر شديدة تعدت عتبة الـ45 درجة مئوية تحت الظل.

وقد خلفت هذه الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي حالة من الاحتقان والتذمر لدى العديد من السكان، في الوقت الذي تقف فيه مصالح سونلغاز، ككل مرة، موقف الصامت المدير لظهره لذكر أسباب هذه الانقطاعات التي طال أمدها، خاصة بعيد بلديات الجهة الغربية من الولاية، على غرار مجاز عمار، هواري بومدين، حمام دباغ، وادي الزناتي، بوهمدان وغيرها من البلديات التي يعيش ساكنتها جحيما منذ ليلة أمس إلى هذه اللحظة.

وكانت أحياء سكنية بأكملها قد عاشت طوال نهار أمس الثلاثاء، انقطاعات للتيار الكهربائي وسط موجة الحر الجديدة التي ناهزت الـ50 درجة مئوية، وسط حالة من التذمر من مؤسسة يقول المواطنين أنها "لا تسرع ٱلا في تحصيل مستحقات الاستهلاك، وقطع التيار للمتأخرين في تسديد الفواتير".