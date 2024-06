Ces jeunes sont dispensés des obligations du service national

Le ministère de la Défense nationale a annoncé, mercredi dans un communiqué, que les jeunes citoyens nés avant le 1 janvier 1995, non encore incorporés, sont dispensés des obligations du service national.

"Conformément aux dispositions du décret présidentiel 24-184 du 11 juin 2024 portant dispense des citoyens assujettis aux obligations du service national, décidée par Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le ministère de la Défense nationale porte à la connaissance des jeunes citoyens nés avant le 1 janvier 1995, non encore incorporés, qu'ils sont invités à se rapprocher des structures du service national dont ils relèvent, pour satisfaire aux formalités administratives inhérentes à cette opération, munis d'une une copie de la carte d'identité nationale et de deux photos d'identité", note la même source.

Ainsi, le calendrier de passage des citoyens concernés au niveau des structures du service national est fixé suivant le mois de naissance et s'établit comme suit:

- Les personnes nées en janvier (du 30 juin au 4 juillet 2024)

- Les personnes nées en février (du 7 au 11 juillet 2024)

- Les personnes nées en mars (du 14 au 18 juillet 2024)

- Les personnes nées en avril (du 21 au 25 juillet 2024)

- Les personnes nées en mai (du 28 juillet au 1er août 2024)

- Les personnes nées en juin (du 4 au 8 août 2024)

- Les personnes nées en juillet (du 11 au 15 août 2024)

- Les personnes nées en août (du 18 au 22 août 2024)

- Les personnes nées en septembre (du 25 au 29 août 2024)

- Les personnes nées en octobre (du 1er au 5 septembre 2024)

- Les personnes nées en novembre (du 8 au 12 septembre 2024)

- Les personnes nées en décembre (du 15 au 19 septembre 2024).