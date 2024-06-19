وفاة تشومسكي المزعومة تثير جدلا

قالت فاليريا واسرمان تشومسكي، زوجة نعوم تشومسكي، إن التقارير التي تفيد بوفاة اللغوي وإيقونة حرية التعبير غير صحيحة.

وكتبت أمس الثلاثاء في رد على استفسار عبر البريد الإلكتروني من وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، حول وفاته المزعومة: "لا، هذا غير صحيح".

وأكدت فاليريا تشومسكي لوكالة "أسوشيتد برس" إن نعوم تشومسكي، البالغ من العمر 95 عاما، كان قد تم نقله إلى المستشفى في البرازيل أثناء تعافيه من جلطة دماغية تعرض لها قبل عام. ولكن مستشفى بينفيسينسيا بورتوغيزا في ساو باولو، قال في بيان إن تشومسكي خرج من المستشفى الثلاثاء ليواصل علاجه في المنزل.

في وقت سابق من اليوم ذاته، كان تشومسكي يتصدر الأخبار على منصة "إكس"، بسبب التقارير الكاذبة عن وفاته. ونشرت مجلة "جاكوبين" ومجلة "نيو ستيتسمان" نعيا لتشومسكي، رغم أن الأولى غيرت عنوانها من "نتذكر نعوم تشومسكي" إلى "لنحتفل بنعوم تشومسكي"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الأمريكية.

وأزالت مجلة "نيو ستيتسمان" مقال وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس بالكامل. كما أزال موقع الأخبار البرازيلي "دياريو دو سنترو دو موندو" قصته التي أعلنت وفاة تشومسكي وأصدر تصحيحا.

وتمتلك عائلة تشومسكي إقامة في البرازيل منذ عام 2015. ونعوم تشومسكي، المعروف لدى ملايين الأشخاص بانتقاداته للسياسة الخارجية الأمريكية، درّس لعقود في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا". وفي عام 2017، انضم إلى كلية العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة أريزونا.