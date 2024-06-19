ارتفاع حصيلة ضحايا حادث المرور بتيارت

ارتفع عدد القتلى في حادث المرور الذي وقع أمس الثلاثاء بتيارت إلى ستة أشخاص بعد وفاة جريحين اليوم الأربعاء بقاعة الإنعاش بمستشفى "يوسف دمرجي" لعاصمة الولاية، حسبما علم لدى ذات المرفق الصحي.

وأوضح نفس المصدر أن "المصابين البالغين من العمر 22 و36 سنة هما شقيقان توفيا بقاعة الإنعاش متأثرين بجروحهما الخطيرة فيما تبقى حالة أخرى في وضعية حرجة بذات المصلحة".

وأشار إلى أن "الوضعية الصحية لخمسة جرحى آخرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و40 سنة قد تحسنت حيث غادروا قاعة الإنعاش ليتم تحويل ثلاثة منهم إلى مصلحة الجراحة العامة واثنين آخرين إلى مصلحة جراحة العظام بذات المؤسسة الاستشفائية حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".

وكانت مديرية الحماية المدنية لولاية تيارت قد أعلنت أمس الثلاثاء في حصيلة أولية عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح جراء هذا الحادث الذي نجم عن اصطدام بين سيارتين بالقرب من قرية تاسلمت على مستوى الطريق الوطني رقم 14 في جزءه الرابط بين مدينتي تيارت وتيسمسيلت.