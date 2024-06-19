ارتفاع نسبة جمع جلود الأضاحي

قام، اليوم الأربعاء، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بزيارة إلى مجمع جيتكس لتقييم عملية جمع الجلود والصوف خلال عيد الأضحى المبارك.

ووفق بيان وزارة الصناعة "استمع عون لعرض قدم من طرف الرئيس المدير العام للمجمع ومدراء الوحدات وثمن الوزير المجهودات المقدمة من قبل العمال خلال عيد الأضحى المبارك، حيث سجلت نسبة جمع الجلود الصالحة لهذه السنة زيادة تقدر بـ10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي كحصيلة أولية وهذا بفضل تظافر جهود الجميع بمختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع مصالح الولايات كما قام مجمع جيتكس بتجنيد أكثر من 500 عامل إضافة إلى التنسيق مع المجمعات لتوفير النقل وجميع المستلزمات لإنجاح هذه العملية".

كما شدد الوزير على تكثيف جهود مجمع جيتكس خلال السنة وليس فقط في عيد الأضحى المبارك لتكون حاضرة في المذابح الكبرى بمختلف الولايات.

وبخصوص استرجاع الصوف أكد الوزير أن هذه الأخيرة يجب أن يتجند لها الجميع لما لها من أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني.

في الأخير أمر الوزير الرئيس المدير العام لمجمع جيتكس بتكثيف الجهود أكثر لاسترجاع مكانة المجمع وإطلاق العديد من مصانع النسيج التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.