"المانشافت" أول المتأهلين إلى ثمن النهائي(فيديو)

بات منتخب ألمانيا أول المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بعد فوزه على المجر.

وانتصر منتخب ألمانيا على المجر 2-0 اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وضمن المنتخب الملقب بـ"المانشافت" التأهل رسمياً إلى ثمن النهائي مستفيداً من فوزيه في أول مباراتين (6 نقاط) ونتائج المجموعات الأخرى.

وسجّل جمال موسيالا هدفاً لمنتخب ألمانيا (د22) بعد كرة من زميله غوندوغان وحافظ عليه أصحاب الأرض حتى نهاية الشوط الأول.

وأضاف غوندوغان الهدف الثاني بنفسه بعد كرة عرضية من ماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة السابعة والستين.