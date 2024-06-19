وعكة صحية تدخل بن طالب المستشفى

أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن لاعبه الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، تعرض إلى وعكة صحية، مساء أمس الثلاثاء.

ووفق بيان نادي الشمال الفرنسي، تم التكفل على الفور ببن طالب ونقله إلى مستشفى ليل الجامعي لتلقي العلاج.

وأعرب النادي عن دعمه الكامل لصاحب الـ29 عاما خلال هذه المحنة، ولم يكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص طبيعة هذه الأزمة الصحية داعيا إلى احترام الحياة الخاصة للاعبه.

وكان صفقة انتقال بن طالب من نادي أونجيه إلى نادي ليل، الصائفة الماضية، قد تعطلت لأكثر من شهر بسبب مشكل خلال الفحص الطبي الروتيني.

وخلال هذه الفترة كشفت عدة تقارير إعلامية عن مشاكل صحية للدولي الجزائري على مستوى القلب.