تفاصيل جريمة قتل مروعة بتيزي وزو

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيزي وزو من توقيف شخصين في ظرف وجيز قاما يقتل شاب بقرية آيث لحسن بلدية بني يني.

حيثيات الجريمة تعود إلى تلقي ذات المصالح مكالمة هاتفية مفادها وجود حادث مرور على مستوى الطريق البلدي رقم 6 ببلدية بني يني وبالتحديد بقرية آيث لحسن وبعد تنقل فريق التحقيق للقيام بالمعاينات والإجراءات اللازمة لاحظوا وجود بقع من الدم على حافة الطريق وقطعة حديدية على شكل آلة حادة بها دم وشاحنة صغيرة مقلوبة على جنبها الأيسر في منحدر غابي وبداخلها شخص قد فارق الحياة يبلغ من العمر 28 سنة غير أن فحص الجثة بين أن الضحية طعن بآلة حادة.

ومواصلة للتحقيق وبعد تمشيط مكان الجريمة وجد المحققون منزلا به كاميرا موجهة لمكان وقوع الجريمة. وبعد التنسيق مع صاحب المنزل ومعاينة الفيديوهات المصورة تم التوصل إلى المتورطين في تنفيذ هذه الجريمة و يتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 55 سنة وابنه البالغ من العمر 24 سنة واللذين قاما باعتراض طريق الضحية بسيارتهما ثم انهالا عليه بالضرب والطعن بواسطة رمح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وبعدها قاما بدفع الشاحنة نحو منحدر غابي لكي يبدو أنه حادث مرور.

وبعد التعرف على المشكوك فيهما تم تشكيل دورية بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالأربعاء ناث ايراثن والتوجه إلى منزل المشتبه فيهما أين تم توقيفهما في نفس اليوم.