تضامن واسع مع بن طالب

تلقى الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم الأربعاء، عدة رسائل تضامن إثر الأزمة الصحية المفاجئة التي ألمت به وتسببت في دخوله المستشفى.

وعبر عدد من لاعبي المنتخب الوطني عن تضامنهم مع زمليهم عن طريق رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في صورة رامي بن سبعيني، بغداد بونجاح، آدم وناس، أحمد توبة، أنيس حاج موسى، بدر الدين بوعناني، كيفين قيتون وأندي ديلور.

كما كتبت "الفاف" على صفحتها في "الفايسبوك": الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتمنى الشفاء العاجل للاعب نبيل بن طالب بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها".

وهو نفس الأمر لزملاء بن طالب في نادي ليل، حيث كتب اللاعب ريمي كابيلا: "صديقي نبيل، كن قويا في هذه اللحظات، نحن معك بجوارحنا، صلوا من أجل نبيل، نحن نحبك".

كما عبر لاعب المنتخب المغربي وزمليه السابق في نادي شالكه الألماني، أمين حاريت عن تضامنه مع الدولي الجزائري: "الدعوات من أجل أخي نبيل، نحن معك".

من جهته، عبرت حسابات نادي نانت الفرنسي، الدوري الفرنسي وأنصار نادي توتنهام على موقع "اكس" عن دعمها الكامل لصاحب الـ29 عاما الذي يتواجد بمستشفى ليل الجامعي.