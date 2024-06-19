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كاريكاتير
كاريكاتير العدد 10877
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قراءة
19 جوان 2024 (
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كاريكاتير العدد 10877
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التعادل يحسم مواجهة سويسرا واسكتلندا
ڨالمة: مصالح الإطفاء تتدخل لإخماد عدة حرائق
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