إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19جوان 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وذكرت الوزارة، أن "إرهابيان (02) اثنان سلم نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار ويتعلق الأمر بكل من "س. أ" و"س. س أ" واللذان كان بحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومجموعةمعتبرة من الأسلحة وكميـة مـن الذخيـرة وأغراض أخرى".

كما تم توقيف (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

و مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية (28) تاجرمخدرات، - يقول البيان – إنه تم إحباط محاولات إدخال (06) قناطير و (12) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، كما تم ضبط (78663) قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (149) شخصا وضبطت (12) مركبة و (66) مولدا كهربائيا و (51) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت.

فيما تم توقيف (12) شخصا آخر وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و (08) بنادق صيد و(12030) لتر من الوقود خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وإحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (58) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وتوقيف (207) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.