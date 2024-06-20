مخطط خاص لتسيير الطرق السيارة خلال الصائفة

سطرت الجزائرية للطرق السيارة مخططا خاصا بفصل الصيف 2024، قصد ضمان أفضل شروط السلامة والراحة أثناء التنقل عبر شبكة الطرق السيارة الوطنية.

وأوضح بيان لذات المؤسسة العمومية، أن هذا المخطط الذي أطلق تحت شعار "مخطط التأمين والمرافقة بالطرق السيارة الصائفة 2024"، يأتي نظرا لترقبها أن يكون هناك إقبال كبير على الطرق السيارة خلال فصل الصيف.

وتمثلت الإجراءات والتدابير المتخذة ضمن هذا المخطط، في ضمان مرافقة أعوان الدوريات وتأمين مستعملي الطرق السيارة على مدار 24 ساعة بنظام المناوبة، مع التدخل السريع في حالة أي طارئ أو حادث مرور بالتعاون والتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية.

وأكدت المؤسسة، أنها ستوفر كل الخدمات الضرورية على مستوى محطات الخدمات مع الشريك نفطال. وكذا فتح فضاءات الراحة الموجودة حاليا قيد الاستغلال أمام مستخدمي الطريق من أجل أخذ قسط من الراحة، بالإضافة إلى مواصلة وبصفة دورية عمليات الصيانة الوقائية للحفاظ على نظافة الطرق السيارة.

ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا من قبل المؤسسة، ضمان المراقبة المستمرة لحركة السير داخل أنفاق الطريق السيار ومنفذ بجاية، مع تواجد فرق للتدخل ليل نهار، بنظام المناوبة لتأمين المركبات من أي خطورة, وكذا وضع جهاز خاص لصيانة الطوارئ في حالة الضرورة.

وبهدف وضع حيز التنفيذ هذا المخطط الخاص، سخرت الجزائرية للطرق السيارة 16 مركزا للدعم والسلامة المرورية، موزعة على طول الطريق السيار مع تفعيل نظام المناوبة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

كما تم تسخير 300 عون دوريات و500 عون صيانة، مع عتاد مرافق متكون من 100 مركبة للدوريات و55 مركبة خاصة بالصيانة، و9 شاحنات صناعية للكنس، 3 شاحنات صهريج، 35 شاحنة مجهزة برافعة و3 شاحنات لشفط المياه.