تقديم المتهمين في اختطاف الرضيعة أمام وكيل الجمهورية بورقلة

من المنتظر أن يمثل اليوم الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة ، المتهمين في قضية اختطاف رضيعة حديثة الولادة بالمؤسسة المتخصصة الأم والطفل .

وبحسب مصادر " الخبر " ، فإن مصالح الأمن أوقفت في سياق التحقيق في الواقعة عدد من المتهمين بينهم إمراة وطبيبة وممرضة ومنظفة وكذا عون أمن ، إذ سيمثل هؤلاء اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة .

وكانت مصالح الأمن قد استرجعت الرضيعة المختطفة بعد ساعات من اكتشاف الواقعة التي أحدثت ضجة كبيرة واحتجاجات من قبل أهالي الرضيعة وعشرات المواطنين من بلدية الرويسات .

ورغم أن قضية اختطاف الرضيعة من المؤسسة المتخصصة الأم والطفل بورقلة مؤخرا قد انتهت باستعادتها من طرف مصالح الأمن ، إلا أن هذه القضية لا تزال تثير الكثير من ردود الفعل في الشارع المحلي ، وسط انطباع عام ممزوج بمشاعر الامتعاض والاستياء حول غياب المعلومة وحرمان الرأي العام من تفاصيل الواقعة .

وعبر عدد من ممثلي المجتمع المدني في ورقلة في اتصال مع " الخبر " ، عن امتعاضهم واستغرابهم الشديدين من غياب المعطيات الرسمية حول واقعة اختطاف الوضعية التي سجلت مؤخرا بالمؤسسة المتخصصة الأم والطفل والتي لا تزال لحد الساعة حديث الناس بالولاية .

وقال عدد من المتحدثين في القضية ، أن الجهات المختصة ممثلة في النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة ، مطالبة بتنوير الرأي العام المحلي بحيثيات هذه القضية لا سيما المستجدات المتعلقة بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بخصوص هذه الواقعة ، مشيرين إلى أن حق المواطن في المعلومة الرسمية حق دستوري خاصة وأن غياب المعطيات الرسمية في القضية ، فتح الباب أمام القراءات والتأويلات المضاربة.