Les services météorologiques prévoient des températures caniculaires et des vents de sables dans plusieurs wilayas du sud du pays.

Le BMS précise que des températures atteignant 49° concerneront jusqu'à demain les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Adrar, Timimoun, Tamanrasset et In Guezzam.

Des vents forts et des vent de sable concerneront, par ailleurs, les wilayas de Naama, El Bayadh et Béchar.