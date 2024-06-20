كولومبيا تستقبل 50 طفلاً مصاباً من غزة

أعلن وزير الخارجية الكولومبي "موريلو" أن بلاده ستستقبل 50 طفلاً من غزة من الذين أصيبوا في هجمات الصهاينة بهدف تلقي العلاج.

صرح وزير الخارجية الكولومبي "لويس جيلبرتو موريلو" خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بوجوتا بأن 50 طفلا فلسطينيا تم جلبهم من غزة سيتم علاجهم في مستشفى عسكري.

وذكر "موريلو" أنهم سيجلبون الأطفال عبر مصر، وقال: "الهدف هو جلب ما بين 35 إلى 50 طفلاً أصيبوا بإعاقة في الهجمات على غزة إلى كولومبيا، ونريد استضافتهم هنا مع مرافقيهم لمدة تصل إلى 6 أشهر، ثم سيتم إعادتهم إلى مصر".

وأشار "موريلو" إلى أنه تلقى الدعم اللازم بشأن هذه القضية من وزيري خارجية مصر والأردن، وقال: "نحن نقوم بإعداد الأطراف الاصطناعية والأجهزة الأخرى التي ستساهم في شفائهم، لا أستطيع أن أقول في أي يوم سيصلون، لكننا قد أحرزنا تقدمًا جديًا، وقد أصدر الرئيس جوستافو بيترو بالفعل التعليمات اللازمة".

وقال "موريلو" أيضًا إنهم يحاولون تشجيع الدول الأخرى على المساهمة في علاج أطفال غزة.

ويذكر أن كولومبيا أعلنت في 3 ماي عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميًا مع الكيان المحتل بسبب الهجمات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.