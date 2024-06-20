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أولى أفواج الحجاج في طريقها إلى أرض الوطن

20 جوان 2024 ()
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غادرت أولى الأفواج من الحجاج الجزائريين مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، اليوم الخميس، عائدين إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج لموسم 1445 هـ/ 2024 م.

وقد انطلقت هذا الصباح أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وعلى متنها 257 حاجا و حاجة، تبعتها طائرة ثانية، للخطوط الجوية السعودية، وعلى متنها 405 حاجا وحاجة.

وستنطلق بعد الظهر من نفس المطار طائرة ثالثة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وعلى متنها 248 حاجا وحاجة.

وستستمر عملية نقل الحجاج الجزائريين من مطار جدة إلى غاية 07 جويلية القادم، فيما تتواصل العملية من مطار المدينة المنورة إلى غاية الـ 14 من نفس الشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للحجاج الجزائريين الذين أدوا الركن الخامس من الإسلام هذا الموسم قد فاق 40 ألف حاجا وحاجة تكفل الديوان الوطني للحج والعمرة بـ 23 ألفا و 200 منهم، بينما تكفلت الوكالات بـ 17 ألفا و 100 حاجا وحاجة.

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