البليدة : حجز كمية كبيرة من الكوكايين

أفضت التحقيقات الميدانية للفرق الجمركية،عبر إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك في البليدة، و في عمل منسق مع قوات الأمن، و بمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي، من تمكين الفرقة الجهوية المتخصصة في التهريب و المخدرات ، مع الفرق المتنقلة للجمارك ، التابعة لمصالح مفتشيات الاقسام بتيبازة و سيدي موسى بالعاصمة، من حجز ما يقارب الـ 60 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، ومركبتين، والقبض على 03 متهمين بالحيازة و الترويج لها.

العملية النوعية جاءت إثر نشاط عملياتي مشترك ، بين مختلف قوات الأمن و الجيش و الجمارك، استطاع خلالها المحققون، من اكتشاف وتحديد هوية المشتبه فيهم ، في مراقبة لتحركاتهم المشبوهة، و نشاطهم الممنوع ، ليتم الإيقاع بهم و حجز الكمية الهامة من المخدرات الصلبة.

و في سياق النشاط الميداني ، لمختلف الأجهزة المشتركة المختصة في مكافحة و حربها ضد التهريب و المهربين ، تم حجز أيضا نهاية الشهر ما قبل الماضي، كمية من المؤثرات العقلية، قدرت كميتها بـ 21 ألف قرص، ذو تركيز 300 مليغرام ، و 10 كيلوغرام من الكيف المعالج.