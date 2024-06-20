ارتفاع حصيلة العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني الهمجي على غزة إلى 37431 شهيداً و85653 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

في اليوم الـ 258 للعدوان الوحشي على غزة والضفة، ركّزت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني أربع مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 35 مواطناً وإصابة 130 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقامت قوات الاحتلال الصهيوني بنسف مربع سكني غربي مدينة رفح، فيما تتواصل المعضلة الإنسانية في غزة والضفة وغيرهما، إذ يكابد الفلسطينيون كارثة غير مسبوقة تسببت بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع بما يعادل 1.9 مليون شخص.