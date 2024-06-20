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العالم

عدد الحجاج المتوفين يتجاوز الألف

20 جوان 2024 ()
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تجاوز عدد وفيات الحجاج هذا العام الألف حسب حصيلة لوكالة "فرانس برس"، فيما أشار مصدر دبلوماسي إلى أن معظم الضحايا لا يحملون تصاريح للحج.

وقال دبلوماسي عربي للوكالة إن 58 حالة وفاة إضافية سجلت في صفوف الحجاج المصريين، ما يرفع عدد المصريين المتوفين في الموسم الحالي إلى 658 على الأقل، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس برس" أنه توفي ما لا يقل عن 550 حاجا هذا العام بسبب الطقس الحار، معظمهم من المصريين والأردنيين.

ووصلت درجات الحرارة هذا الأسبوع في السعودية إلى 45 درجة مئوية، وفي مكة سجلت 52 درجة.

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