كوطة جديدة من سكنات الترقوي المدعم لسكان العاصمة

كشف وليد باشوشي رئيس لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، اليوم الخميس، أن ولاية الجزائر تحصلت على حصة إضافية من السكن الترقوي المدعم.

وقال باشوشي في تصريح صحفي، أن مديرية السكن لولاية الجزائر قامت بطلب حوالي 2000 وجدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم. مضيفا أن الإجراءات تمت على أحسن ما يرام وسيتم تقسيم 2000 وحدة سكنية على 57 بلدية قريبا.

وأضاف المتحدث، أن البرنامج السكني بالعاصمة عرف قفزة نوعية وتسليم السكنات يتّم في أوانه ووفق المعايير المعمول بها، مشيرا إلى أن برنامج الإسكان بالعاصمة لن يتوقف وهو مستمر.

وعن الحصص السابقة لسكنات الترقوي المدعم، أشار باشوشي إلى أن كل البلديات ضبطت القوائم النهائية للمستفيدين وتم تحديد مواقع إسكانهم، مضيفا أن العديد من المشاريع إنطلقت بها الأشغال.