النقل البحري .. تعديل كبير في برنامج الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، إجراء تعديلات كبيرة في برنامج الرحلات نتيجة "ظروف قاهرة وأخرى خارجة عن نطاق المؤسسة".

ووفق بيان لذات المؤسسة العمومية فإن التعديلات ستكون على النحو التالي:

رحلة مرسيليا - عنابة المبرمجة سلفا يوم 02 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة طاسيلي 2 عوضت برحلة مرسيليا - الجزائر يوم 01 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة باجي مختار 3.

رحلة عنابة - مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 03 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة طاسيلي 2 عوضت برحلة الجزائر- مرسيليا يوم 04 جويلية الساعة 16:00 على متن سفينة باجي مختار 3.

رحلة إضافية عبر خط وهران - مرسيليا يوم 03 جويلية الساعة 23:00 على متن سفينة الجزائر 2.

رحلة مرسيليا - بجاية المبرمجة سلفا يوم 04 جويلية الساعة 12:00 على متن طاسيلي 2 عوضت برحلة مرسيليا - الجزائر يوم 03 جويلية الساعة 13:00 ومرسيليا - الجزائر يوم 06 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة باجي مختار 3 ( سيتم الاتصال بالسيدات والسادة المعنيين بالرحلة لاحقا من أجل توجيههم).

رحلة بجاية - مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 05 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة طاسيلي 2 عوضت برحلة الجزائر - مرسيليا يوم 07 جويلية الساعة 11:00 على متن سفينة باجي مختار3 .

رحلة وهران - مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 05 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة الجزائر 2 عوضت برحلة وهران - مرسيليا يوم 06 جويلية الساعة 15:00 على متن سفينة الجزائر 2.

رحلة مرسيليا - وهران يوم 06 جويلية الساعة 17:00 على متن سفينة طاسيلي 2 عوضت برحلة مرسيليا - وهران يوم 05 جويلية الساعة 11:00 على متن سفينة الجزائر 2.

رحلة سات - وهران المبرمجة سلفا يوم 09 جويلية الساعة 17:00 على متن سفينة طاسيلي 2 عدلت لتصبح على الساعة 19:00 في نفس اليوم على متن سفينة الجزائر 2 .

رحلة جنوى - سكيكدة يوم 09 جويلية الساعة 13:00 على متن سفينة الجزائر 2 عوضت برحلة مرسيليا - الجزائر يوم 10 جويلية الساعة 13:00 على متن سفينة باجي مختار 3.

رحلة سكيكدة - مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 10 جويلية الساعة 14:00 على متن سفينة الجزائر 2 عوضت برحلة سكيكدة - مرسيليا يوم 08 جويلية الساعة 17:00 على متن نفس السفينة.

رحلة وهران - مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 13 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة طاسيلي 2 عوضت برحلة وهران - مرسيليا يوم 11 جويلية الساعة 10:00 على متن سفينة الجزائر 2.