ربيقة ولعقاب يزوران المجاهد محمد حاج حمو

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، مرفوقا بوزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الخميس، بزيارة المجاهد الرمز، محمد حاج حمو، بمسكنه بالجزائر العاصمة من أجل الاطمئنان على صحته وتقديم التهاني له بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن ربيقة أكد أن هذه الزيارة تأتي "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإيلاء العناية والمتابعة المستمرة لرموز الثورة وقادتها الأحياء والمجاهدين وأرامل الشهداء".

وبالمناسبة، أشار الوزير إلى أن الدولة "تسعى بكل ما تملكه من إمكانيات للتكفل بفئة المجاهدين وتعريف الأجيال الصاعدة بما قدموه من تضحيات في سبيل الجزائر".

من جهة أخرى --يضيف البيان-- "استحضر ربيقة، رفقة المجاهد محمد حاج حمو، شيئا من الذاكرة حول الثورة ورموزها، خصوصا والجزائر تستقبل محطة حاسمة في تاريخنا الوطني وهي عيد الاستقلال، عيد استرجاع الجزائريين لسيادتهم الوطنية".

من جانبه، ثمن المجاهد محمد حاج حمو هذه الزيارة، شاكرا "الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لفئة المجاهدين وذوي الحقوق ولكل ما له صلة بتاريخنا الوطني"، وفقا لذات المصدر.