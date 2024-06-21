أسعار النفط ترتفع

أغلقت أسعار النفط باكرا، اليوم الجمعة، على ارتفاع عند التسوية متأثرة بإعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الخام.

وبلغت، بناء على هذا، العقود الآجلة لخام برنت 85.71 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة 64 سنتا أو 0.75 بالمائة، بعد أن وصل أعلى سعر خلال الجلسة إلى 85.89 دولارا وهو الأعلى منذ الأول من ماي الماضي.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر جويلية المقبل عند 82.17 دولارا للبرميل مرتفعة 60 سنتا أو 0.74 بالمائة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وكانت قد استقرت العقود الآجلة لخام برنت، في المعاملات السابقة الخميس، لتحوم عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، مع ترقب السوق لبيانات المخزونات الأميركية.