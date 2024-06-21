هل خلافات البيت الأبيض ونتنياهو تمثيلية؟

في تمثلية جديدة، انزعج البيت الأبيض، من تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني النتن ياهو بشأن تأخير إمدادات الأسلحة الأمريكية معتبرا أنها "مهينة"، و"غير صحيحة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين، أنّ "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظراً لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".

وذكر النتن ياهو، الثلاثاء، أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "من غير المعقول" أن "تحجب واشنطن الأسلحة والذخائر" عن الكيان خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال كيربي: "لا توجد دولة أخرى تفعل المزيد لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديد حماس والتهديدات الإقليمية الأخرى".

ورد النتن ياهو، أمس الخميس، قائلا إن تل أبيب تحتاج إلى الأسلحة الأمريكية لأنها في "حرب من أجل وجودها".

وجاء في بيان نشره على منصة إكس "انا مستعد لتحمل هجمات شخصية شرط أن تتلقى اسرائيل من الولايات المتحدة السلاح الذي تحتاج اليه في حرب (تخوضها) من أجل وجودها".