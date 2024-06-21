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مجتمع

مجزرة مرورية جديدة

21 جوان 2024 ()
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توفي 04 أشخاص وأصيب 02 آخرون في حادث مرور مروع بولاية المسيلة.

ووفق بيان الحماية المدنية، فإن مصالحها تدخلت على الساعة 09 سا 20د، من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق الوطني رقم 08 بالمكان المسمى الناهية، بلدية ودائرة عين الحجل.

وخلف الحادث المميت وفاة 03 أشخاص وإصابة 03 آخرين، تضيف المصالح ذاتها.

وأشارت مصالح الدرك الوطني، عبر "طريقي" على الفيسبوك، الى ارتفاع حصيلة حادث المرور المميت الذي وقع بالطريق الوطني رقم 08 الرابط بين ولايتي المسيلة والبويرة، إلى وفاة أربعة (04) أشخاص و إصابة شخصين بجروح  من جراء الحادث .

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