تكريم شباب بلوزداد في الأوراسي

سيكون فريق شباب بلوزداد تحت 21 سنة المتوج مؤخرا بلقب البطولة الوطنية لهذه الفئة، على موعد مساء يوم الثلاثاء المقبل مع حفل تكريم بفندق الأوراسي بالعاصمة من تنظيم مجمع مادار ورابطة كرة القدم

وسيستلم أشبال المدربين اسحاق علي موسى ومحمد طاليس ميداليات اللقب من طرف مسؤولي الرابطة فيما سيحظى اللاعب بوصوار بتكريم خاص وجائزة مالية خاصة نظير تتويجه بلقب هداف البطولة برصيد 20 هدفا.

ومن المقرر أن يستلم أعضاء الفريق، جوائز مالية من طرف الرئيس المدير العام شرف الدين عمارة نظيره هذا اللقب الهام الأول والوحيد على مستوى الفئات الشبانية التي جاءت نتائجها هذا الموسم متواضعة في مسابقتي البطولة وبالخصوص كأس الجزائر رغم كل الإمكانيات التي تم تسخيرها.