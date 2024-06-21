ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة

استشهد ما لا يقل عن 12 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، إثر قصف الاحتلال الصهيوني جنوب قطاع غزة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

فقد استشهد 5 فلسطينيين، من بينهم 4 موظفين في بلدية غزة، الجمعة، من جراء غارة صهيونية على مستودع البلدية وسط المدينة.

وقالت البلدية إن الجيش الصهيوني استهدف عددا من العاملين على تشغيل آبار المياه وسط مدينة غزة. وفي رفح، استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث في قصف إسرائيلي استهدف منطقة خربة العدس.

وتواصل دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة، ويقول مسؤولوها إنهم لن يتوقفوا إلى حين "القضاء على حماس وتدمير قدراتها العسكرية".

ويشار إلى أن السلطات الصحية الفلسطينية كانت قد أعلنت، أمس الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37431 شهيدا و85653 مصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء.