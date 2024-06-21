قردة تهاجم أطفالا بغليزان

ظاهرة غريبة حدثت بمدينة غليزان تمثلت في هجوم عدد من القردة على أطفال، متسببة لهم إصابات على مستوى الجسم، وتسربت حتى داخل بيوتهم واعتدت عليهم كما جاء على لسان الأولياء، هذا ما سبب حالة رعب وهلع وسط الساكنة، حيث ناشد الأولياء أصحاب القرار إلى اصطيادها خشية المزيد من الهجمات على الأطفال.

من جهته ذكر ولي أحد الضحايا أن القردة صارت تصعد سطح الديار، وتهجم على من فيها كما وقع لابنه الذي كان يلعب في فناء البيت حتى هاجمته، واعتدت عليه، وأنه يحمد الله أن والدته تدخلت، وأنقذت ابنها مما لا يحمد عقباه، فيما بين آخر أن القردة صارت في كل مكان، وفي كل وقت، وأن الأطفال في خطر.

بالمقابل كشف السيد محمد سطال رئيس بلدية غليزان لوسيلة إعلامية، أن هاته القردة تركها مستثمر، والسلطات المحلية استعملت كل الوسائل للقبض عليها لكن دون جدوى، وبالتالي فإنه يوجه نداء إلى كل المعنيين من مديرية الغابات والبيئة والحماية المدنية للتخلص من هاته الحيوانات التي صارت تعامل الأطفال بوحشية، داعيا في تصريحه حتى المواطنين المختصين في الصيد أن يتصلوا بمصالح البلدية للقبض عليها.