مستشار الرئيس يستقبل منظمة الصحافيين

استقبل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد أعضاء عن المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين برئاسة سليمان عبدوش.

تطرق الاجتماع الذي جمع مستشار رئيس الجمهورية بأعضاء المكتب الوطني للمنظمة، حسب بيان المنظمة، إلى انشغالات الصحافيين والمشاكل التي تعيق أداء العمل الصحفي سواء في القطاعين العمومي أو المستقل.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، كمال سيدي السعيد، "أنّ أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة والمديرية منفتحة على كل الاقتراحات التي تخدم القطاع".

ومن جهتهم، أجمع ممثلو المنظمة الوطنية للصحافيين برئاسة سليمان عبدوش على أهمية دور الإعلام الوطني في الذود عن مصلحة الوطن ووحدته وسيادته.

وللإشارة، يأتي هذا اللقاء وفقا لما جاء في بيان المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين "في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحرصه الدائم على أهمية فتح أبواب الحوار مع مختلف الأطراف والشركاء والعمل على ضرورة إرساء قواعد الحوار والتشاور، وسعيا لتعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين".