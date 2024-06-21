آخر أخبار الفنانين صالح أوغروت وبهية راشدي

زار الفنان القدير صالح أوغروت، اليوم سيدة الدراما الجزائرية الفنانة القديرة بهية راشدي خلال مواصلة علاجه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وطمئن الفنان أوغروت ، محبي الفنانة بهية راشدي ، عبر منشور في حسابه الرسمي في الفايسبوك كتب فيه "السلام عليكم بعد أن أخذت جرعتي من العلاج المناعي اليوم قمت بزيارة السيدة بهية راشدي هي بخير والحمد الله ، جمعة مباركة.

وكانت الفنانة الجزائرية بهية راشدي، قد سافرت إلى العاصمة الفرنسية باريس، لتلقي العلاج بعد خضوعها لثاني جلسة بالمركز الاستشفائي المتخصص لمعالجة السرطان بيار و ماري كوري بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد قرر التكفل بوضعها الصحي، ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج. وفي وقت سابق أعلنت بهية راشدي عن إصابتها بمرض السرطان وذلك في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت فيه تفاصيل تلقيها الخبر ورحلة إجرائها للتحاليل الطبية بين المستشفيات.